Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Çilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kafyayla köyünde Hüseyin Bıçak'a ait evde bulunan çocuklar Halil İbrahim ve İnci Bıçak ile Gülcan Çelebi ve Duru Eroğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Çocukların fenalaşması üzerine durumu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 4 çocuğu ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.
Tedavisi süren çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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