Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

Dağcılar, anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

TEDAK Başkanı Aydın Atasoy, yaptığı konuşmada, acılarının sonsuz olduğunu dile getirerek, "Acımız anlatılamaz, kelimeler yetersiz. Onlar bir ana, bir baba, bir dede, bir çocuktu. Biz bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Artık yapabildiğimiz tek şey onları anmak, unutmamak." dedi.

"Çığ sel gibi bizi vadinin içine soktu"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise hayatını kaydeden dağcıları anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "14 yıl önce böyle bir günde 10 arkadaşımızı burada soğuk karın sıcak koynuna şehit olarak emanet ettik. Her yıl onları andık, anmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Çığdan yaralı kurtulan Rahmi Keleş de hayatını kaydeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Çığ felaketinden önce yürüyüşe 17 kişiyle başladıklarını ifade eden Keleş, şunları söyledi:

"Çığa kapıldık ve gitmeye başladık. Çığ sel gibi bizi vadinin içine soktu. Ne kadar gittik, bilmiyorum. Çığ durdu, dünya yok. Sağ tarafımın üzerindeydim, sol elimle karı deldim ama yukarı çıkmam mümkün değildi. Bağırıyorum, bağırıyorum, kimse yok. Biraz süre geçtikten sonra su içime geçmeye başladı. Titremeye başladım. Bir de baktım Gonca Yılmaz arkadaşımız geldi ve 'Korkma seni kurtarırım' dedi. O küçücük elleriyle karı açarak beni 20 dakikada oradan çıkardı. Arkadaşlarımın hangilerinin öldüğünden haberim yoktu."

2009'da 17 kişi çığ altında kalmıştı

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.