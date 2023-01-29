Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te badem ağaçları çiçek açtı
Siirt'in Şirvan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.
İlçeye bağlı Kömürlü köyü Yelken mezrası kırsalında yetişen bazı badem ağaçları, kış mevsiminde hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçeklendi.
Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, yeterince yağış almayan bölgede kuraklığın etkili olduğunu söyledi.
Mevsimleri karıştıran bazı ağaçların çiçek açtığını anlatan Günbat, "Kar veya don olması durumunda bu çiçekler dökülür. Don olmazsa çiçek açan meyve ağaçları meyve verebilir. Maalesef hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için kuraklık yaşıyoruz. Kuru dereler akmıyor. Hepimizin dileği bölgemizin ve ülkemizin yeterince yağış almasıdır" dedi.
Etiketler: Siirt Hava Sıcaklıkları Kuraklık
Son Haberler
- 15:16
- 15:23
- 15:12
- 15:07
- 15:05
Sıradaki Haber
Balıkesir'de "İlk Evim İlk İş Yerim" kura çekimleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz