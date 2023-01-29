İlçeye bağlı Kömürlü köyü Yelken mezrası kırsalında yetişen bazı badem ağaçları, kış mevsiminde hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçeklendi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, yeterince yağış almayan bölgede kuraklığın etkili olduğunu söyledi.

Mevsimleri karıştıran bazı ağaçların çiçek açtığını anlatan Günbat, "Kar veya don olması durumunda bu çiçekler dökülür. Don olmazsa çiçek açan meyve ağaçları meyve verebilir. Maalesef hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için kuraklık yaşıyoruz. Kuru dereler akmıyor. Hepimizin dileği bölgemizin ve ülkemizin yeterince yağış almasıdır" dedi.