Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekimi programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin gösterimiyle başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, konutların 12 ilçeden 53 bin kişi tarafından talep edildiğini söyledi.

Evlerin tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Şıldak, "Allah sağlık sıhhat içinde bu konutlara kavuşmayı nasip etsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ'ye teşekkür ederim" dedi.

3 gün sürecek

Şehit aileleri ve gazi kontenjanından hak sahibi olanların açıklanmasının ardından Vali Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Kocaman'ın ilk hak sahiplerini belirledi.

Sonuçların e-Devlet üzerinden de sorgulanabileceği kuralar 3 gün sürecek.