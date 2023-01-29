Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da devrilen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Berke Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, Yağcı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.
Kazada sürücü Çetinkaya ve yanında bulunan G.Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Çetinkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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