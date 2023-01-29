M.B'nin kullandığı otomobil, Sarıana Mahallesi'nde seyir halindeyken son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Azmak Deresi'ne düştü.

Sürücü ile araçta bulunan S.C., Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğum gününde yaşamını yitirdi

Araçtaki 4 kişi sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Ceylan ve Kasımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.B, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Araç, itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan'ın doğum günü olduğu öğrenildi.