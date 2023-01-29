Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybett, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki M.G., D.G.H.A., A.A. ile E.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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