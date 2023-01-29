Uludağ'da kış sezonu kar yağmaması sebebiyle sönük geçerken, 3 gündür yağan kar otel işletmecilerinin ve misafirlerin yüzünü güldürdü.

Zirvede kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Günübirlikçi veya diğer illerden gelen vatandaşlar, pistlere akın etti.