Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 12:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Uludağ'da 3 gündür aralıklarla yağan yağışla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Bölgeye gelenler hem pistlerde kaydı hem de bol bol fotoğraf çektirdi.
Uludağ'da kış sezonu kar yağmaması sebebiyle sönük geçerken, 3 gündür yağan kar otel işletmecilerinin ve misafirlerin yüzünü güldürdü.
Zirvede kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Günübirlikçi veya diğer illerden gelen vatandaşlar, pistlere akın etti.
Etiketler: Bursa Kar Yağışı Kış Sporları Kış Turizmi
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