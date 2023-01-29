Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asker konvoyunda tüneli kapatıp maytap patlattılar
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beykoz'da asker uğurlayan grup, Riva Tüneli'ni trafiğe kapatıp konfeti yaktı, maytap patlattı. Tünelde durma noktasına gelen trafik nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Asker uğurlamak için araç konvoyu oluşturan grup Riva Tüneli'nde durdu. Araçları ile tüneli kapatan grup konfeti yaktı, maytap patlattı.
Bu sırada tamamen duran trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, tünel içinde yolun tamamen trafiğe kapandığı ve bir gurubun konfeti yakarak maytap patlattığı görülüyor.
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