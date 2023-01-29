Asker uğurlamak için araç konvoyu oluşturan grup Riva Tüneli'nde durdu. Araçları ile tüneli kapatan grup konfeti yaktı, maytap patlattı.

Bu sırada tamamen duran trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, tünel içinde yolun tamamen trafiğe kapandığı ve bir gurubun konfeti yakarak maytap patlattığı görülüyor.