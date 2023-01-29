Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli görülen tırları kontrolden geçirdikleri sırada bir aracı yakın takibe aldı.

Polonya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak tır, x-ray taramasından geçirildi, tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Ekiplerce, narkotik dedektör köpekler eşliğinde kapsamlı arama gerçekleştirildi. Arama neticesinde sürücü kabininin muhtelif bölümlerine paketler halinde saklanmış 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.