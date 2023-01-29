Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta dolu etkili oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağan dolu nedeniyle cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.
Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrası, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Manavgat Irmağı kenarındaki yeşil alanlar ve parklar da beyaza büründü. Yağışın ardından dışarı çıkan çocuklar, dolularla kartopu oynadı.
Bazı yerlerde kalınlığı 2 santimetreye ulaşan dolu tabakası, güneşin çıkmasıyla bir süre sonra eridi.
Aşağı Hisar Mahallesi'nde yaşayan Ali Yılmaz, sabah saatlerinde önce şiddetli sağanağın başladığını ardından dolu yağdığını söyledi.
Kısa sürede sokakların beyaz örtüyle kaplandığını ifade eden Yılmaz, "Dolu tanelerinin boyutu küçüktü, bu yüzden zararı olmadı" dedi.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 15:16
- 15:23
- 15:12
- 15:07
- 15:05
Sıradaki Haber
Siirt'te badem ağaçları çiçek açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz