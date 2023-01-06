Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda tramvay otomobile çarptı
İstanbul Zeytinburnu'nda, dönüş yapmaya çalışan otomobile tramvay çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda ilerleyen tramvay, Seyit Nizam Caddesi'nde tramvay yoluna girerek dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde yaşanan aksama, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazada, tramvay ve otomobilde hasar meydana geldi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tramvayın, dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışan otomobile çarpma anı yer alıyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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