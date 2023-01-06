Yangın, dün gece Şamlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıktı.

Benzin almak için istasyona gelen Mahmut Öztürk'e ait otomobil, yakıt dolumu yapıldıktan sonra çalışmadı.

Sürücüsünün defalarca marşa basmasına rağmen çalışmayan aracın motor kısmının altından bir anda alevler çıktı.

Alevleri fark eden pompa görevlileri sürücüye işaret ederek, aracın yandığını ve durmaso gerektiğini söyledi. Aracın yandığını gören sürücü ve arkadaşı araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Alevleri gören pompa görevlileri hemen yangın tüpünü getirerek yangına müdahale etti. Alevler pompa görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sürücüsü kaçarak kayıplara karışan otomobil akaryakıt istasyonu karşısındaki bir apartmanın otoparkına çekildi.

Otoparkta incelenen otomobil kullanılmaz hale gelirken, aracını bırakıp giden sürücünün aracı teslim almaya gelmediği öğrenildi.