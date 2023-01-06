Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yol çalışmasında 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu.
İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 20:41
- 20:30
- 20:17
- 20:11
- 20:00
Sıradaki Haber
Adana'da 2 DEAŞ sanığı hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz