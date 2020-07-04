Haber Giriş: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı bir bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Telsiz Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan 4 katlı binadaki bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesine haber verildi.
Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Zeytinburnu mühürleme İstanbul çatlakSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 17:22
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