İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz Saip Molla Caddesi üzerindeki asker uğurlama konvoyunun görevlilerce durdurulduğunu ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen Özgür K., Ramazan S. ve Emrah B. isimli şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 3 bin 180 TL’den olmak üzere toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Valime söyledim, böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal mesafeye uymadan gerçekleşen asker uğurlamasına ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Milletimizin bu konuda giderek daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Özellikle kapalı mekanlarda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki gelin şu sigarayı bırakın. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri bırakmayacağız."

"Sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil"

İstanbul Beykoz'daki asker eğlencesine bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, "Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli.Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil. Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"