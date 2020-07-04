Haber Giriş: Kaynak: AA
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu aktarılmıştı.
Etiketler: sakarya hendek havai fişek patlamasıSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 17:48
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