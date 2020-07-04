Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu aktarılmıştı.