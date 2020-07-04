Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine bir süre kısıtlama getirilen düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla ‘yeni normal’ kuralları kapsamında kapılarını açtı.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmesi, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması, oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi gibi yakın temas gerektiren durumlardan da uzak durulması gerektiği belirtilmişti.

Düğün salonlarının açılmasıyla birlikte İstanbul'da hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

Gelin evlerinin önünler sosyal mesafeye uymadan ve maske takmadan halay çekiyor, oyun oynuyor.

Bahçelievler ve Maltepe'de gelin evlerinin önündeki sosyal mesafesiz eğlence kameralara yansıdı.