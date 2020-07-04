Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 306'ncı gününe girdi.

Diyarbakır Anneleri, 10 ayı aşkın süredir evlatlarını bekliyor. Çocuklarını PKK'nın elinden kurtarana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlılar.

Evlat nöbetine katılım da artıyor.

Aynur Tanay, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemine başladı. Acılı anne oğlundan 9 yıldır haber alamıyor.

Çocuğunun kaybolmasından dolayı diğer aileler gibi o da HDP'yi sorumlu tutuyor.

3 Eylül'de başlayan oturma eyleminde şimdiye kadar 13 aile çocuklarına kavuştu.