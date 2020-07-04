Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Tır şarampolden devrildi, çok sayıda tavuk telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada tavuk yüklü tır bariyerleri aşıp şarampolden aşağı devrildi. Kazada çok sayıda tavuk telef olurken, sürücü ise yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ufuk G. idaresindeki 16 KER 68 plakalı tavuk yüklü tır, devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, çok sayıda tavuk telef oldu.
Sürücü, olay yerine giden 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Bursa-Ankara yolunda bölge trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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