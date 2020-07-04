Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi. Hendek ilçesindeki patlama o kadar şiddetliydi ki sesi 50 kilometre uzaklıktan bile duyuldu. Depoda 110 ton patlayıcı bulunuyordu. fabrikada 150'nin üzerinde işçi vardı.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı. Yaralıların 92'si taburcu oldu. Fabrikadaki 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgeye gelen ekipler çalışmalarını gece boyunca da sürdürdü.

Sabah saatlerinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirilen olay mahalline, AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleriyle intikal etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bölgedeki son gelişmeleri @trthaber muhabiri Halit Yılmaz aktardı. pic.twitter.com/x9cbRdF2lm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2020

Soğutma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince başlatılan soğutma çalışması ise sürüyor.

Bu arada, bölgede yürütülen arama ve tarama çalışmalarına da ara verildi.

AFAD ekiplerinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.

Ailelerin olay yerindeki bekleyişi sürüyor

Patlamanın ardından haber alınamayan işçilerden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın yakınları, gelecek iyi bir haber için bekleyişini sürdürüyor.

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada çalışan ve patlama sonrası haber alınamayan Yılmaz'ın İstanbul'dan gelen teyzesi Leman Özar ve halası Hanife Göktay, bölgede yeğenlerinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Hanife Göktay yaptığı açıklamada, yeğeni Halis Yılmaz'ın akıbeti hakkında bilgi almak için beklediklerini belirterek, "Henüz iyi veya kötü hiçbir bilgi alamadık. Haber almak istiyoruz. Hastanelere gittik, hep bakıldı. Henüz haber yok." diye konuştu.

Yetkililerden haber beklediklerini kaydeden teyze Leyla Özar da "Dünden beri buradayız. 26 yaşında gencecik çocuk. Şimdi dayısı gidip baktı, yok. Hastaları alırken söyleyecekler. Ambulanslar hangi hastanelere hasta bıraktılar. Hiçbirinde isim yok, kimlik yok." ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi.