Haber Giriş: Kaynak: AA
İki kentte şiddetli yağış etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars ile Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Aniden bastıran dolu nedeniyle bazı sürücüler araçların üzerini battaniyelerle kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Yolda biriken su nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan'da da Çıldır ilçesi Kısır Dağı zirvelerine yağan dolu, tepeleri beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: AA]
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