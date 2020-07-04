Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu aktarılmıştı.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp 3 kişiyi bulmak için enkaz bölüm bölüm kaldırılıyor.

Fabrikanın en uzak noktalarında oluşan hasar bile olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Patlamaların etkisiyle fabrika imalathanesinin içerisindeki işçilerin bulunduğu noktada, hem tavanlar uçtu, hem de pencereler kırıldı, olayın vahametini gören işçilerse önce arka kapıdan dışarıya oradan da can havliyle köy içine doğru kaçtılar.

Yaralıları götürdü, başhekimi olay yerine getirdi

Olayın görgü tanığı Engin Pelen, "Orman içlerine doğru 15-20 işçinin kafalarında ve kollarında kırıklar ve cam parçaları vardı. Onları aldım araçların giremeyeceği orman yolundan arazi aracımla ambulansa intikal ettirdim. Ambulansın yanında Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi vardı. Onu da aldım buraya getirdim fındık bahçelerinin içinde bulduğumuz yaralı arkadaşlara pansuman yaptırdık. Buradan taşımaya devam ettik." diye konuştu.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Mehmet Karakaş