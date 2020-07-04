İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda denetim yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Sultanahmet Meydanı'na gelerek devriye gezen 4 atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Atlı polis uygulaması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

Bazı turistler ve çocuklar, atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Turistik bölgelerde asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Atlı Jandarma Timlerinden plajlarda denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timleri ile Yaya Jandarma devriyeleri, Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulanması ve asayişin sağlanması kapsamında biri atlı ve biri yaya toplam 4 jandarma timi devriye gezdi.

Atlı jandarma birlikleri vatandaşlara özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların atlı jandarma birliklerine ilgisi de yoğun oldu. Vatandaşlar plajlarda tedbirlerle ilgili uygulama yapılmasından dolayı da memnun olduklarını dile getirdi.