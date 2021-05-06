Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Zeytinburnu'nda bina çöktü
İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
İlk gelen bilgilere göre, ölü ve yaralı yok.
Ekiplerin enkazdaki arama çalışması sürüyor.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/3 sokak üzerinde bulunan önceden boşaltılmış 4 katlı binada çökme meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/bvxfF51UjE— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) May 6, 2021
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