Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın: Havadan ve karadan müdahale edildi
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki Armutsuyu mevkiinde, saat 07.00 sıralarında, yangın başladı.
Orman İşletme Müdürlüğü'nün yangın gözetleme kulelerinden ormanlık alan yakınındaki kayalıklardan dumanlar yükseldiği fark edilince bölgeye 1 helikopter ve 3 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Alevler, kısa süreli paniğe neden olurken, havadan ve karadan müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Milli Parklar Yangın
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