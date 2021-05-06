Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şahsın yakalanması için 27 Nisan'da Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakılırken, 30 Nisan'da adli mercilere sevk edilen 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şahıs ise yakalanamadı.