Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Antalya merkezli 3 ilde FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şahsın yakalanması için 27 Nisan'da Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakılırken, 30 Nisan'da adli mercilere sevk edilen 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şahıs ise yakalanamadı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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