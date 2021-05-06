Beyoğlu Talimhane Sokak'ta yer alan turizm şirketi çalışanı ile yan sokakta bulunan restoran çalışanı arasında tartışma çıktı

Tartışma sonrası iş yerine giden restoran çalışanı olayı arkadaşlarına anlattı. Kalabalık bir grup halinde turizm ofisini basan restoran çalışanları, arkadaşlarıyla tartışan kişinin dışarıya çıkmasını istedi.

Bu sırada iş yerine gelen turizm şirketinin sahibi, restoran çalışanlarının başındaki kişiye olayı açıklamaya çalıştı. Restoran çalışanı ise turizm şirketi sahibine tokat attı. Başka bir restoran çalışanı da süs eşyası mermerle turizm şirketi çalışanlarına saldırdı.Turizm şirketinin sahibi başından yaralandı.

Restoran çalışanlarının başında bulunan kişi, "alın bunu hastaneye götürün" diyerek yanındakilere talimat verdi. Daha sonra turizm ofisini dolaşan restoran çalışanı, "Başka kim var burada" diye bağırarak küfür etti.

Restoran çalışanlarının turizm şirketini bastığı ve çalışanları darbettiği anlar kameraya yansıdı.

İş yeri basılıp mermerle başı yarılan turizmcinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.