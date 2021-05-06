Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
13 yaşındaki kız çocuğu maganda kurşunu kurbanı
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar D., bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban’ı vurdu. Saçmaların sol gözüne isabet ettiği kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde, iftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu.
Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen 13 yaşındaki Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki Haber
Uzun farları yanan sürücüyü uyaran motorlu kurye darbedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz