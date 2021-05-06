Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçeleriyle Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Tam kapanmada açık olan döviz bürosu mühürlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz