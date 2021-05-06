Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tam kapanmada açık olan döviz bürosu mühürlendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt’ta tam kapanma döneminde kapalı olması gerekirken açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesildi. İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Açık olduğu ihbarı yapılan Esenyurt Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.
İş yeri mühürlendi
Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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