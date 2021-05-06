Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta rehine operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evde alıkonulan kişi, polis ekiplerince kurtarıldı. Kişiyi rehin aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'taki bir binanın 6. katında bulunan dairede, bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dairedekilerle iletişim kurmaya çalışmasına rağmen, cevap alınmaması üzerine özel harekat ekipleri eşliğinde kapıyı kırarak eve girdi.
Ekipler, evde bulunan şüpheliler Cemal A., Cengiz Han A., ve Yeşim K.'yi gözaltına alırken, odada alıkonulduğu iddia edilen Mevlüt U.'yu koruma altına aldı.
Adreste silah ve bıçak olarak suç unsurunun görülmediği, oda kapısının kırılmaya çalışıldığı yerde kan ve cam kırıkları görüldüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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