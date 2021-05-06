Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 08:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başı demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Hayıtlı Mahallesi Manolya Sokak üzerindeki bir evin giriş kapısına köpeğin başının sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, köpeğin başının sıkıştığı demir korkulukları kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan köpek sahibine teslim edildi.
Köpeği kurtarılan kişi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: İtfaiye
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