Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tavus kuşu çalan 2 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Müdürlük bahçesinde bakılan tavus kuşunun yerinde olmadığını gören personelin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık yaptığı belirlenen F.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evinde bulunan tavus kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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