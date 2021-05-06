Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 547 sikke bulundu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir araçta tarihi eser bulunduğu belirlendi.
Ekipler, operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirdi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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