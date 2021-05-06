Pandemi boyunca koronavirüs vakasına rastlanmayan mahallede, cami hoparlörlerinden tedbirlere uyulması yönünde sürekli uyarılar yapılıyor. Mahalle muhtarı ile ileri gelenler de ev ev dolaşarak uyarıda bulunuyor.

Pelitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Acar, koronavirüse yönelik alınan tüm tedbirlere uydukları için vakaya rastlanılmadığını söyledi.

“Misafir kabul etmedik”

Mahalleliyi sürekli uyardıklarını ve misafir kabul etmediklerini aktaran Acar, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen talimatları yerine getirdik. İnsanları uyardık ve her zaman uyarıyoruz. Aramıza yabancı sokmadık, misafir kabul etmedik, çarşıya da çok gitmiyoruz. Mahallelileri ikaz ediyoruz. Bu uyarılarımıza herkes uydu. Onun için bu süreci güzel atlattık Allah'a şükür" dedi.

“Çoğumuz akrabayız ama aramıza mesafe koyduk”

Mahallede oturan Mahsun Akan ise mahalleliler dışında kimseyle temasta bulunmadıklarını ifade ederek, "Bütün uyarılara ve talimatlara uyuyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Şehre gittiğimizde yine maskeli ve mesafeli korunarak işlerimizi görüyoruz ve hemen dönüyoruz. İnsanların içinde gezmiyoruz. Çoğumuz akrabayız ama yine birbirimize mesafe koyarak konuşup sohbet ediyoruz. Çevre köylerin çoğu karantinaya alındı ama bizim köyümüze bugüne kadar hastalık bulaşmadı" diye konuştu.

