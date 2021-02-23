Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binadaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Düşen parçalar nedeniyle sokakta bulunan araç zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tehlikeye sebep olabilecek parçaları çöken balkonun bulunduğu kısımdan kaldırdı.

[Fotoğraf: AA]