Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda balkon çöktü: Bir araç zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Sokakta bulunan bir otomobilde hasar oluştu.
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binadaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Düşen parçalar nedeniyle sokakta bulunan araç zarar gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, tehlikeye sebep olabilecek parçaları çöken balkonun bulunduğu kısımdan kaldırdı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İtfaiye
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