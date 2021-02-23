Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ayrıca yine aynı bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botları sürüklenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.