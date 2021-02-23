Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 82 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir ve Çanakkale'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Ayrıca yine aynı bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botları sürüklenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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