Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 01:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Sivas'ta saat 01.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Saat 01.42'de meydana gelen deprem, 6,98 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Merkez (Sivas)
Tarih-Saat : 23.02.2021, 01:42:31 TSİ
Enlem : 39.6523 N
Boylam : 37.3568 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/oaCbdkMrcX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 01.48'de ise 2,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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