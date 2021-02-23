AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 01.42'de meydana gelen deprem, 6,98 kilometre derinlikte kaydedildi.

Saat 01.48'de ise 2,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.