Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen 812 yaşındaki dev çınar ağacı Büyükşehir Belediyesi tarafında koruma altına alındı.

Bozkurt ilçesinde Karadeniz’in kıyısında yer alan ve 800 yıllık geçmişiyle tarihin sessiz tanığı olan ‘doğu çınarı’nın bakım çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Anıt ağaçlar tarihe tanıklık ediyor

KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Seyran Palabaş anıt ağaçların önemine ilişkin açıklama yaptı:

“Anıt ağaçlar kendi türlerinin diğer bireylerine nazaran daha geniş çaplara, daha yüksek boylara ulaşır. Uzun ömürlü ağaçlardır. Bu anlamda anıt ağaçlar tarihe de tanıklık ettikleri için tabiat anıtları olarak koruma altına alınmalıdır.Biz yaptığımız çalışmalarda bu ağaçları belirliyoruz.

Anıtları koruma kurulu bu ağaçları tescilliyor ve koruma altına alıyor. Bu anıt ağacın tabi burada koruma altına alınması hem yöre halkı için hem Kahramanmaraş için önem arz etmekte. Çünkü bu tür ağaçlar tanınırlığı artırılıyor, aynı zamanda insanlarda doğa bilincini, doğa sevgisini artırıyor. ”