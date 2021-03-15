Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da define aramak için kaçak kazı yapan 2 kişi, gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı. Kazı yapılan alanda ele geçirilen çeşitli malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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