Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkçılardan örnek avcılık: Ağa takılan yavru balıkları denize saldılar
İzmir’de ava çıkan balıkçılar ağa takılan balıkların arasında yavru balıkların da olduğunu görünce onlarca kasa balığı denize geri saldı.
Denizde kısmetini arayan balıkçılar İzmir’in Güzelbahçe açıklarında ağ saldı.
Balıkçı teknelerinden birinin ağına yaklaşık 1000 kasa Kefal yavrusu (gamit) takıldı.
Bilinçli avcılık örneği sergileyen teknenin kaptanı, kasalar dolusu balığı denize geri saldı.
Etiketler: Balıkçılık
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