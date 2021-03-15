Şanlıurfa- Akçakale yolunda kadın cesedi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi’ye ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.