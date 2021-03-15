Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da benzin dökülerek yakılmış kadın cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi.
Şanlıurfa- Akçakale yolunda kadın cesedi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi’ye ait olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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