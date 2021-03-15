öğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Köse , koronavirüse yakalanan ilk sağlık çalışanlarındandı. Tam bir yıl önce kendi çalıştığı servise hasta olarak yatırıldı. 3-4 gün sonra yoğun bakımda entübe edildi. 6 dakika kalbi durdu, hayata yeniden döndü. Tam 23 gün yaşamla ölüm arasında gidip geldi.

Sağlığına kavuşması için tüm Türkiye'nin dua ettiği, meslektaşlarının insanüstü bir çabayla hayata döndürdüğü Dr. Selçuk Köse, 35 günlük koronavirüs savaşından zaferle çıktı.

Dr. Köse, imkansızı başardı ve hastaneden çıktıktan 5 ay sonra, hep yapmak istediği hayalini gerçekleştirerek dalış brövesi aldı.

Aylar süren yoğun solunum fizyoterapileriyle hem derin denizlere hem de çok sevdiği ameliyathanesine kavuşan Dr. Köse, aralık ayında ikinci kez koronavirüs geçirdi. Ama bu sefer hafif atlattı.

"Koronavirüsten sonra hayatı ertelememeye karar verdim"

Uyandığı an ilk olarak annesini sorduğunu söyleyen Dr. Köse, dalış sertifikası almasına giden süreci ise şöyle anlattı:

"İlk uyandığımda annem nasıl demişim. Çünkü hastaneye yatmadan önce koronavirüs olduğumu bilmeden annemle beraber kalıyordum. Koronavirüs hastalığından sonra bende şöyle bir şey gelişti. Hayatta yapmak istediklerimi hiçbir zaman ertelememeye karar verdim. Yapmak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi de deniz dalışıydı. Çok istiyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. İyi bir eğitim aldım ve ilk dalışımı Eylül ayında Kaş'ta yaptım. Şu anda bir yıldız dalış sertifikam var."

Telefonla dahi konuşamayacak haldeyken dalışa başladı

Hastaneye ilk yatırıldığında telefonla bile konuşamayacak kadar kötü bir halde olduğunu söyleyen Dr. Köse, akciğerlerinin virüs nedeniyle neredeyse iflas ettiğini ve aylar süren yoğun solunum fizyoterapileri ile dalış yapabilecek duruma gelebildiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneye yattıktan birkaç gün sonra telefonla bile konuşamaz haldeydim. Sonra da zaten yoğun bakıma alındım. Bu vaziyetten dalış sertifikası alabilecek duruma geldim. Ama fizik tedavideki arkadaşlarımın, Meltem Vural hocamın yoğun gayreti sayesinde bunu başarabildim. O kadar çok insan var ki, bütün hastaneye teşekkür etmem gerekiyor. Evlerinden yemek yapıp getirdiler hastanede yattığım dönemde. Haklarını ödeyemem."

İkinci kez yakalandığı hastalığı da atlattı

Aralık ayında ikinci kez koronavirüse yakalanan Dr. Köse, akciğer kanseri bir hastasından virüsü kaptığını söyledi:

"PCR testim aslında negatif geldi ama tomografimde yeni tutulum odakları ve kan bulgularında şüpheli sonuçlar görülünce hemen tedaviye başlandı. Bu sefer şanslıydım, yaklaşık üç günde toparlandım. 10 gün sonra da izolasyondan çıkarak hastaneye döndüm. Zaman zaman konuşmamda hala aksaklıklar yaşıyorum. Hastalığın bende bıraktığı izlerden. Ama çok şükür ki ellerimde bir şey yok. Mesleğimi yapabiliyorum."