Usta oyuncunun eşi, Rasim Öztekin’in salgın sürecinde de sağlık kontrollerini aksatmadığını ve düzenli olarak kontrollerini yaptıran biri olduğunu söyledi.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, “Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum” açıklamasını yaptı.

“30 Ocak’ta hastanede kalp kontrolünden geçmişti”

Rasim Öztekin’in en son 30 Ocak’ta kalp kontrolünden geçtiğini belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin, Kan- idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Vefat etmeseydi, iki gün sonra diş hekimi Prof. Dr. Hakan Özyuvacı ile randevusuna da gidecekti. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı” ifadelerini kullandı.

“Son kontrolünde olumsuz bulgu gözlenmemişti”

Oyuncunun 12 yıldır sağlık kontrollerini yapan Prof. Dr. İzzet Erdinler de Öztekin’in son bir yılda ritim bozukluğu için ilaç ve şok tedavisi uygulandığını ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını vurguladı.

Prof. Erdiler, “Mart 2020’den sonra iki kez kontrolü yapılmıştır. Son kontrolünde yeni olumsuz bulgu gözlenmemişti. Beş yıl önce yapılan anjiografide kritik darlık saptanmamıştı, ancak kendisine kontrol amaçlı anjiografi yapılması planlanıyordu” dedi.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşi Rasim Öztekin’in sağlık durumunu yakından takip eden ve zorlu anlarda acılarını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve tüm doktorlara teşekkürlerini iletti.