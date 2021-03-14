Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den Tıp Bayramı'na özel zarf
PTT AŞ, "Tıp Bayramı" nedeniyle hazırladığı özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.
Tıp Bayramı'na özel hazırlanan zarf 5,5 lira bedelle, "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.
Özel gün zarfı, 6 ay içinde, www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Etiketler: PTT
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