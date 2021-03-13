Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nesli tehlike altındaki Rothschıld türü zürafa dünyaya geldi
İngiltere'de bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Rothschild türü zürafa dünyaya geldi. Sevimli zürafa doğumun hemen ardından ilk adımlarını da attı.
İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'ne yeni bir üyesi var. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Rothschild türü dişi zürafa 15 aylık hamileliğin ardından sevimli bir bebek dünyaya getirdi.
Anne zürafa doğumun ardından yavrusuna adeta ilk öpücüğünü verdi. Bebek zürafa da gözünü yeni açtığı dünyaya paytak yürüyüşüyle ilk adımını attı.
Yavru zürafa şimdiden 1 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 70 kilogram. Büyüdüğü zaman boyunun 5 buçuk metreye, kilosunun da 1 tona ulaşması bekleniyor.
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