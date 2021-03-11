Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Yerlikaya, dağda keçilerini otlattığı sırada keçilerinden biri ikiz yavruladı.

Ancak keçi doğumdan sonra ölünce oğlaklar öksüz kaldı.

Yerlikaya, "Yaman" ve "Nazar" adını verdiği öksüz oğlaklara evinin kapısını açtı ve oğlakları 5 yaşındaki oğlu ile birlikte beslemeye başladı.

Çocuklarla oynuyor, biberondan süt içiyorlar

Havaların soğumasıyla birlikte evin içinde bakılmaya başlayan Yaman ve Nazar evde çocuklarla birlikte oyun oynuyor, biberondan süt içiyor.

Evin neşesi ve moral kaynağı oldukları söylenen oğlaklar, havaların ısınmasıyla beraber köyde otlamaya çıkacakları zamanı bekliyor