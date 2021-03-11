Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 12:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anneleri ölen oğlaklara evlerinde bakıyorlar
Bolu’da yaşayan Mehmet Yerlikaya, anneleri ölen Yaman ve Nazar adını verdiği ikiz oğlaklara evinde bakmaya başladı. Biberondan süt içirilerek beslenen oğlaklar evin moral kaynağı oldu.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Yerlikaya, dağda keçilerini otlattığı sırada keçilerinden biri ikiz yavruladı.
Ancak keçi doğumdan sonra ölünce oğlaklar öksüz kaldı.
Yerlikaya, "Yaman" ve "Nazar" adını verdiği öksüz oğlaklara evinin kapısını açtı ve oğlakları 5 yaşındaki oğlu ile birlikte beslemeye başladı.
Çocuklarla oynuyor, biberondan süt içiyorlar
Havaların soğumasıyla birlikte evin içinde bakılmaya başlayan Yaman ve Nazar evde çocuklarla birlikte oyun oynuyor, biberondan süt içiyor.
Evin neşesi ve moral kaynağı oldukları söylenen oğlaklar, havaların ısınmasıyla beraber köyde otlamaya çıkacakları zamanı bekliyor
Etiketler: Hayvancılık
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