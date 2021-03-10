Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından tabut, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

“Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim baba…”

Tiyatro salonundaki törende konuşma yapan kızı Pelin Öztekin, "Sadece babama teşekkür etmek istiyorum. Ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim baba. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum, her şey için herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Bakan Ersoy: Rasim Öztekin yeri doldurulmaz, çok değerli bir ustamız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Rasim Öztekin usta televizyonda, sinema perdesinde, hepsinden öte tiyatro sahnesinde güler yüzümüz, duygu ve düşünce aynamız, kimi zaman kendimiz, kimi zaman çok farklı insan hikâyelerinde rehberimiz olmayı başardı. Ve bütün bunları çok büyük bir başarıyla bize sunarken, herkesten farklı olarak sahneyi, rolünü seyircinin huzurunda değil, seyirciyi hayatının içinde hissettirerek çok farklı bir başarı elde etti. O yüzden yeri doldurulmaz, çok değerli bir ustamız…"

[Fotoğraf: DHA]

"Rol gereği de olsa babamız oldu"

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı oyuncu Şoray Uzun ise, "Rasim ağabey önce hayranlık beslediğimiz bir sanatçı, daha sonra meslektaşımız, büyüğümüz, ustamız, rol gereği de olsa babamız oldu. Onu tanıyanlar, zaten biliyorlar. Anılardan başka onu anlatacak çok fazla bir şey yok. Aileden birini kaybetmiş olmanın acısı gibi bir acı verdi bize" ifadelerini kullandı.

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından ise usta oyuncunun cenazesi alkışlarla buradan çıkarıldı. Öztekin için saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Usta oyuncunun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

