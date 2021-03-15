Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
18 gündür aranan tim subayının naaşına ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de 26 Şubat'ta bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan astsubay Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı ekipler, Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedini Kefaloz Plajı'nın Kırmızıtopraklar mevkisinde sahile vurmuş halde buldu.
Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kaybolmuştu.
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